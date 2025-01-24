Українські десантники знищили штурмову групу армії РФ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео

Знищена штурмова група ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку росіяни під час штурму позицій 68-ї єгерської бригади ЗСУ висунулися на БТР із піхотою. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Війська РФ хотіли десантувати свою штурмову групу поблизу українських позицій.



На ураження БТР задіяли чимало вогневих засобів – від артилерії до FPV-дронів. Добив російську бронетехніку підрив на мінних загородженнях ЗСУ.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи вдається російській армії з флангів обійти Покровськ.