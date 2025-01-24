Під Слов'янськом загорівся приватний будинок: є загибла та постраждалий

23 січня о 17:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у селищі Билбасівка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Під час проведення розвідки рятувальники виявили всередині будинку тіло загиблої жінки 1986 року народження. Також внаслідок пожежі постраждав чоловік 1989 року народження.



Вогонь загасили до прибуття підрозділів ДСНС. Обставини та причину пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що 13 січня загорівся п'ятиповерховий будинок у місті Дружківка Донецької області.