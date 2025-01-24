У Новосибірську співробітників військкомату відправляють у штурмові загони — «АТЕШ»

Новосибірський військовий комісаріат. Фото: АТЕШ

З Новосибірського військового комісаріату Кіровського і Жовтневого районів повідомляють, що за невиконання норм з набору контрактників співробітників військкомату відправляють на війну. Про це пише «АТЕШ».



«А якщо точніше - у штурмові підрозділи, з яких повернутися живим практично неможливо. На цьому ґрунті назріває серйозний конфлікт, оскільки представники комісаріату не можуть знайти потрібну кількість контрактників, але й помирати за це не готові», - йдеться в повідомленні.



Раніше партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку, знищивши автомобіль окупантів.