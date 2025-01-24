ГУР знищило російську РЛС «Гармонь» разом із окупантами

Українські розвідники знищили новітню російську РЛС «Гармонь» у Запорізькій області. Ілюстративне фото

Українські розвідники виявили та знищили на окупованій території Запорізької області російську станцію радіолокації 1Л122 «Гармонь». Про це сьогодні повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як розповіли в ГУР, через погодні умови перша спроба ураження російського радара не виявилася руйнівною.

Проте росіяни почули вибух та вирішили евакуювати обладнання.

«[Вони] склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару було знищено і РЛС «Гармонь», і військових, які обслуговували техніку та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки РФ, повідомили у ГУР МО України.