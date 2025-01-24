У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на НПЗ та ключовий завод у Росії: по об'єктах вдарили дрони, виникли пожежі

Пожежа на атакованому об'єкті РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 24 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили об'єкти, задіяні у забезпеченні російської армії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Так, внаслідок ударів виникли пожежі на виробничих потужностях «Рязанської нафтопереробної компанії» та на нафтоперекачувальній станції «Рязань» в однойменному місті.



Крім того, уражений завод мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську. Це одне із ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем та компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, у ракетних комплексах «Тополь-М» та «Булава», зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.



Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, що після атаки БПЛА завод «Кремній Ел» призупинив роботу.