«Ми чекаємо на сигнали»: у Кремлі заявили, що Путін готовий до контакту з Трампом

Президент США Дональд Трамп. Фото: особиста сторінка Трампа у Фейсбук

Глава Кремля Володимир Путін готовий до контакту із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомило прокремлівське агентство «РІА Новини» із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який поспілкувався з російськими ЗМІ.



За його словами, Москва чекає на сигнали від Вашингтона.



«Послухайте, Путін готовий. Ми чекаємо на сигнали, всі готові. Тому тут важко гадати на кавовій гущі. Щойно буде, якщо щось буде, ми вас проінформуємо», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що раніше Трамп закликав Путіна укласти мирну угоду з Україною, пригрозивши інакше посилити санкції проти Росії.