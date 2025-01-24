У США запропонували дозволити Трампу балотуватися на третій термін

Від конгресмена США надійшла пропозиція балотуватися Трампу на третій термін. Фото: NBC News

Один із найбільших прихильників Дональда Трампа конгресмен від штату Теннессі Енді Оглз висунув поправку до Конституції, яка дозволить чинному президенту США брати участь у виборах втретє. За словами Оглза, завдяки цим змінам Трамп поверне велич Америці.

Як повідомляє видання The Hill, конгресмен Енді Оглз запропонував внести зміни до Конституції США, які дозволять президенту перебувати на посаді три терміни, проте не більше двох послідовних термінів.

«Жодна людина не може бути обрана на посаду президента більше трьох разів, а також бути обрана на будь-який додатковий термін після обрання на два терміни поспіль», — йдеться у виправленні конгресмена.

У 1951 році в США ратифікували 22 поправку, що забороняє займати посаду президента більше двох термінів. Це сталося після того, як Франклін Рузвельт виграв чотири рази вибори президента США.

Свої зміни до Конституції Енді Оглз пояснив обраністю 78-річного Дональда Трампа.

«Трамп довів, що він єдина постать у сучасній історії, яка здатна вивести нас із занепаду нашої нації та повернути Америці велич, і йому потрібно дати час, необхідний для досягнення цієї мети», – сказав американський політик.

За його словами, ця поправка дозволить президенту Трампу займати три терміни, гарантуючи, що Америка збереже «сміливе лідерство, якого так відчайдушно потребує наша нація».