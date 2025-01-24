У Києві чиновники КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті шкіл та укриттів

Поліцейські спілкуються з підозрюваним. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яку очолювали чиновники Київської міської державної адміністрації (КМДА), вони привласнили 2,2 млн грн, виділених на капітальний ремонт ліцею та шкільних укриттів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.







У схемі брали участь заступник директора та начальник відділу одного з департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, голова будівельної компанії та його підлеглі.



У 2023 році керівництво спортивного ліцею-інтернату уклало прямий договір із будівельною компанією, пов'язаною з чиновниками. Ця компанія займалася ремонтом ліцею та двох шкільних укриттів.



«Матеріали закуповувалися через підставну особу за завищеними цінами. У звітах вказувалися недостовірні дані про вартість матеріалів, обсяги та якість виконаних робіт. У результаті з бюджету незаконно вивели понад 2,2 млн грн. Гроші конвертувалися в готівку і розподілялися між учасниками схеми», - йдеться у звіті правоохоронних органів.



22 січня правоохоронці провели вісім обшуків, вилучивши комп'ютерну техніку, телефони, документацію та чорнові записи. Шістьом учасникам групи висунуто підозри за ч. 3 ст. 28 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна).