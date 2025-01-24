У Москві вважають погрози Трампа порожніми і вірять, що здатні витримати ще один рік війни — WSJ

У Кремлі вважають, що здатні продовжувати війну, незважаючи на погрози Трампа. Фото: ТАСС

Кремль вважає загрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати, принаймні, ще один рік війни. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

У статті зазначається, що хоча РФ і втрачає гроші і людей, аналітики кажуть, що в неї достатньо і того, і іншого, щоб поки що продовжувати війну, і вона має перевагу.

Джерела видання повідомляють, що Путін намагається організувати саміт із Трампом, на якому лідери двох країн могли б досягти домовленостей, які б влаштували Москву, ігноруючи українське керівництво, яке вони вважали нелегітимним.

«Російська економіка демонструє певні тріщини, оскільки вона зазнає ударів інфляції та одночасно спрямовує мільярди доларів в оборонну промисловість країни. На бюджет також впливає фінансове заохочення росіян укладати контракти та пільги сім'ям загиблих та поранених», — йдеться у повідомленні.

За даними західних офіційних осіб, Росія зазнала близько 700 тисяч людських втрат на війні.

«Однак, хоч Росія втрачає гроші і людей, аналітики вважають, що Кремль має достатньо і того, й іншого, щоб поки що продовжувати боротьбу, і має перевагу. Російські війська повільно наступають на фронті, погрожуючи містам, які є важливими центрами логістики для українських військових», — пише WSJ.

Наголошується, що зараз окупанти контролюють майже п'яту частину території України.