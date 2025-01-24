У Севастополь окупанти переселили понад 340 тисяч росіян — «Жовта Стрічка»

Тільки в Севастополь окупанти завезли на постійне проживання понад 340 тисяч росіян, і це за офіційними даними окупаційної адміністрації. Про це повідомляють в спротиві «Жовта Стрічка».



Однак рух спротиву українців на тимчасово окупованих РФ територіях наголошує, що реальна цифра, скоріш за все — більша.



«Офіційно відзвітували днями, що на 2025 рік 43% населення Севастополя — це мігранти з РФ. За відчуттями точно більш ніж половина, але можливо це внаслідок того, що заповідну територію навколо міста теж активно розпродають. Просто витісняють українців, звідусіль. Всіма методами», - розповідає активістка руху «Жовта Стрічка»

Раніше повідомлялося, що родичів бійців ЗСУ депортують з окупованих територій.