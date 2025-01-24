Курсантка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по казармах одногрупників

Курсантка військового інституту готувала удар по казармах одногрупників. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала курсантку військового інституту, яка на замовлення ФСБ збиралася завдати ракетного удару по казармах своїх одногрупників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Дівчина погодилася співпрацювати з російськими спецслужбами за обіцянку грошової винагороди. Основною метою ворога були координати навчальних корпусів і казарм інституту, передислокованого з Харкова на Львівщину після початку повномасштабної війни.



За даними слідства, зрадниця мала намір передати ФСБ точні геолокації будівель, де проживали курсанти, включно з її одногрупниками. Потім вона планувала покинути територію військового об'єкта перед ударом, після чого ФСБ обіцяла евакуювати її в Росію через треті країни.



Контррозвідка СБУ заздалегідь виявила її злочинні дії, провела заходи для гарантування безпеки курсантів і зафіксувала всі етапи підготовки удару. На завершальному етапі спецоперації агентку затримали під час передачі координат цілей і спроби покинути територію інституту.

Агентку затримали під час передачі координат цілей і спроби покинути територію інституту. Фото: СБУ

У неї вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Їй висунуто обвинувачення за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Наразі затримана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який розбагатів на $1 млн за час війни.