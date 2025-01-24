Путін заявив, що переговори з Україною будуть нелегітимними та назвав свої причини

Володимир Путін

Глава Кремля Володимир Путін прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори щодо завершення війни в Україні. За словами російського президента, «Москва завжди відкрита до контактів», але він звинуватив Україну у неможливості таких переговорів із низки причин.



Він вважає, що керівництво України нібито нелегітимне. І переговорам із РФ нібито заважає заборона від 30 вересня 2022 року РНБО щодо ведення прямих переговорів Києва з Володимиром Путіним.



«Ми готові до цих переговорів щодо української проблематики. Але є питання, які потребують особливої уваги. Коли (президент України Володимир Зеленський, — ред.) був легітимним, він видав декрет від заборони ведення переговорів. Якщо в рамках чинної нормативної бази переговори розпочнуться, то вони строго кажучи є нелегітимними. А це означає, що і результати цих переговорів можна буде оголосити нелегітимними», — заявив Путін.



Він вкотре заявив, що українська влада в США має «спонсорів», вимоги яких не виконуються. При цьому Путін звинуватив українську владу в корупції та крадіжці грошей, які виділяє Білий дім.



«Чинний режим отримує сотні мільярдів від своїх спонсорів. Але виконувати вказівки своїх спонсорів — скасовувати ухвалений указ не поспішають. Зрештою ті, хто платять гроші, повинні змусити його і йому це зробити доведеться», — сказав Путін.



Також він додав, що поки «намітки можна зробити», але не говорити про «серйозні переговори».



На заяву президента відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Путін намагається просувати ідею переговорів із США. Але він має умову: він хоче домовлятися про долю Європи — без Європи. І обговорювати Україну — без України. Цього не буде. Сучасний світ так не працює. Путіну настав час повернутися в реальність, або його повернуть», — висловився Єрмак.



Раніше Дональд Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.



Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.



Кремль вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік війни, пише американське видання The Wall Street Journal.