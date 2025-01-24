«Якби у нього не вкрали перемогу у 2020 році» — Путін натякає, що міг би домовитися з Трампом і не розпочинати війну проти України

Глава Кремля Володимир Путін припустив, що якби Дональд Трамп був президентом США замість Джо Байдена, війни проти України можна було б уникнути.



В інтерв'ю федеральному каналу Путін вкотре назвав те, що відбувається, не війною, а «кризою в Україні». Також він заявив, що на попередніх виборах у 2020 році президента США у Трампа «вкрали перемогу».



«Я не можу не погодитися з ним у тому, що, якби він був президентом, якби у нього в 2020 році не вкрали перемогу, то, можливо, і не було б тієї кризи в Україні, яка виникла в 2022 році», — сказав Путін.



Також він заявив, що готовий зустрітися із Трампом.



«Швидше за все, справді нам краще зустрітися. Спираючись на реалії поточного дня, поговорити спокійно за всіма тими напрямками, які становлять інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові», — сказав Путін.



Він наголосив, що можливість зустрічі залежить від нинішньої адміністрації США.



Росія ніколи не відмовлялася від контактів з адміністрацією США. Не наша вина у тому, що колишня адміністрація від цих контактів відмовилася», — заявив Путін.



Раніше Дональд Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.



Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.



Кремль вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік війни, пише американське видання The Wall Street Journal.