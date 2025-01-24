Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Якби у нього не вкрали перемогу у 2020 році» — Путін натякає, що міг би домовитися з Трампом і не розпочинати війну проти України

24 січня 2025, 16:58

«Якби у нього не вкрали перемогу у 2020 році» — Путін натякає, що міг би домовитися з Трампом і не розпочинати війну проти України

«Якби у нього не вкрали перемогу у 2020 році» — Путін натякає, що міг би домовитися з Трампом і не розпочинати війну проти України

Глава Кремля Володимир Путін припустив, що якби Дональд Трамп був президентом США замість Джо Байдена, війни проти України можна було б уникнути.

В інтерв'ю федеральному каналу Путін вкотре назвав те, що відбувається, не війною, а «кризою в Україні». Також він заявив, що на попередніх виборах у 2020 році президента США у Трампа «вкрали перемогу».

«Я не можу не погодитися з ним у тому, що, якби він був президентом, якби у нього в 2020 році не вкрали перемогу, то, можливо, і не було б тієї кризи в Україні, яка виникла в 2022 році», — сказав Путін.

Також він заявив, що готовий зустрітися із Трампом.

«Швидше за все, справді нам краще зустрітися. Спираючись на реалії поточного дня, поговорити спокійно за всіма тими напрямками, які становлять інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові», — сказав Путін.

Він наголосив, що можливість зустрічі залежить від нинішньої адміністрації США.

Росія ніколи не відмовлялася від контактів з адміністрацією США. Не наша вина у тому, що колишня адміністрація від цих контактів відмовилася», — заявив Путін.

Раніше Дональд Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.

Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.

Кремль вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік війни, пише американське видання The Wall Street Journal.

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Дональд Трамп
Інше
мирні переговори

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:50
Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено
14:17
У Севастополь окупанти переселили понад 340 тисяч росіян — «Жовта Стрічка»
09:56
У центрі окупованого Луганська затопило підвали будинків: в ОВА розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Путін вважає, що мета «СВО» досягнута. Вибух у Бердянську
21:00
В окупованому Луганську — новий «міністр енергетики»
16:39
ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ
16:36
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА
14:12
Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
10:15
ЗСУ тримаються за останню шахту в Торецьку — Мучной
09:54
На окупованій Луганщині ввели нові російські тарифи: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями
16:56
Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації
16:30
«ДНР» заявила про обстріл Горлівки та поранених місцевих жителів
15:42
Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні
14:27
Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки
12:51
Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»
10:32
Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів
09:51
У захопленому селищі на Луганщині без води, газу та світла залишаються 100 людей
23:19
В Луганській області 80 тисяч людей залишилися без питної води: окупанти перенесли ремонт – ОВА
23:00
Головне за день: Окупанти штурмують Часів Яр. Фейк про бійців під Великою Новосілкою
усі новини
19:50
Війна РФ проти України не закінчиться шляхом вбивства один одного — Кіт Келлог
18:50
Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено
17:56
Будинок для поранених переселенців у Львові: хто в ньому може жити і як довго
17:15
Путін заявив, що переговори з Україною будуть нелегітимними та назвав свої причини
17:11
У МВА назвали стратегічну мету наступу російських військ на Торецьк
16:58
«Якби у нього не вкрали перемогу у 2020 році» — Путін натякає, що міг би домовитися з Трампом і не розпочинати війну проти України
16:47
Спецназ ліквідував штурмовиків ЗС РФ, які намагалися прорватися на українські позиції у Донецькій області
16:16
«Штурмують "по сірому"»: у ЗСУ розповіли про бої з російською армією у Часовому Яру
15:57
Покровськ: У мережі з'явилося відео наслідки атаки на торговий центр «Бульвар»
15:53
Курсантка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по казармах одногрупників
15:40
На Донеччині влада ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із двох громад. Що відомо
15:29
Гончаренко заявив про переведення техніків IRIS-T у піхоту: відповідь ПС ЗСУ
15:08
БПЛА вночі атакували авіаремонтний завод у Воронезькій області РФ: підприємство пошкоджене
14:17
У Севастополь окупанти переселили понад 340 тисяч росіян — «Жовта Стрічка»
13:50
У Москві вважають погрози Трампа порожніми і вірять, що здатні витримати ще один рік війни — WSJ
13:18
У Києві чиновники КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті шкіл та укриттів
13:12
У США запропонували дозволити Трампу балотуватися на третій термін
12:56
«Ми чекаємо на сигнали»: у Кремлі заявили, що Путін готовий до контакту з Трампом
12:35
У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на НПЗ та ключовий завод у Росії: по об'єктах вдарили дрони, виникли пожежі
12:32
ГУР знищило російську РЛС «Гармонь» разом із окупантами
усі новини
ВІДЕО
Бій українського спецназу із російськими штурмовиками. Фото: кадр із відео Спецназ ліквідував штурмовиків ЗС РФ, які намагалися прорватися на українські позиції у Донецькій області
24 січня, 16:47
Покровськ: У мережі з'явилося відео наслідки атаки на торговий центр «Бульвар» Покровськ: У мережі з'явилося відео наслідки атаки на торговий центр «Бульвар»
24 січня, 15:57
Поліцейські спілкуються з підозрюваним. Фото: Нацполіція У Києві чиновники КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті шкіл та укриттів
24 січня, 13:18
Українські розвідники знищили новітню російську РЛС «Гармонь» у Запорізькій області. Ілюстративне фото ГУР знищило російську РЛС «Гармонь» разом із окупантами
24 січня, 12:32
Завод військової мікроелектроніки у Брянській області Росії призупинив роботу після атаки безпілотників. Архівне фото Військовий завод у Брянській області РФ призупинив роботу після атаки дронів
24 січня, 11:20
Знищена штурмова група ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники знищили штурмову групу армії РФ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
24 січня, 11:19

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір