Будинок для поранених переселенців у Львові: хто в ньому може жити і як довго

У Львові завершили будівництво першого із восьми соціальних будинків для поранених переселенців, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



«Облаштували 24 квартири, де тимчасово зможуть проживати близько 700 пацієнтів, які проходять реабілітацію в центрі UNBROKEN», — написав він у Telegram.

За словами Козицького, проєкт реалізували за підтримки Європейської комісії, яка виділила у вигляді гранту 19,5 млн євро, при цьому міський бюджет забезпечив фінансування укриття та взяв на себе утримання будинку.

Начальник Львівської ОВА повідомив, що люди зможуть залишатися у соціальному будинку терміном до одного року.