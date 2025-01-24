Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено

Окупована Горлівка знову потрапила під обстріл. Як і вчора, під удар потрапили кілька районів міста. В угрупованні «ДНР» заявили, що до вечора загальна кількість поранених сягнула 12 осіб. Одна жінка — загинула.

Знову під вогнем опинився житловий масив «Будівельник».

У центрі міста обстрілу зазнала «Газель».

Без теплопостачання у центрі Горлівки залишилося 22 будинки за адресами: вулиця Рудакова, проспект Леніна, бульвар Димитрова, проспект Перемоги.



Раніше повідомлялося, що місто Краматорськ Донецької області зазнало російського обстрілу.