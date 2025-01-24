Війна РФ проти України не закінчиться шляхом вбивства один одного — Кіт Келлог

Спеціальний представник США з питань України та Росії генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив, що Україна за три роки повномасштабної російської агресії втратила більше солдатів, ніж США втратили за війну у В'єтнамі та Корейську війну разом узяті.



«Сотні тисяч жертв з обох боків. Ви знаєте, лише одна Україна за три роки втратила більше солдатів, ніж ми втратили за всю війну у В'єтнамі та Корейську війну разом узяті», — сказав він в ефірі Fox News.



Келлог вважає, що Трамп зможе закінчити війну, «коли розпочне діалог» і що він — «єдина людина, яка може це зробити».



Він також нагадав про виступ президента США Дональда Трампа у Давосі 23 січня і зазначив, що війну не буде закінчено «кінетично», тобто на полі бою, адже «ключову роль відіграє не лише дипломатія, а й економіка».



«Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо знизити ціну до 45 доларів за барель?», — сказав Келлог, додавши, що «саме так ми збираємося покінчити з цією справою».



«Це не буде зроблено шляхом вбивства одне одного. Це не спрацює», — заявив генерал.



У Корейській війні (1950-1953 рр.) США втратили 37,9 тисячі солдатів загиблими, у війні у В'єтнамі (1959-1975 рр.) - 58 тисяч осіб.

Глава Кремля Володимир Путін прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори щодо завершення війни в Україні. За словами російського президента, «Москва завжди відкрита до контактів», але він звинуватив Україну у неможливості таких переговорів із низки причин.



Раніше Дональд Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.



Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.



Кремль вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік війни, пише американське видання The Wall Street Journal.