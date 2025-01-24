Головне за день: Примусова евакуація на Донеччині. У Москві вірять, що витримають ще рік війни

Політика



Голова Кремля Володимир Путін прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори щодо завершення війни в Україні. За словами російського президента, «Москва завжди відкрита до контактів», але він звинуватив Україну в неможливості таких переговорів із низки причин.



Однак Кремль вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік війни, пише американське видання The Wall Street Journal.



Путін також припустив , що якби Дональд Трамп був президентом США замість Джо Байдена, війни проти України можна було б уникнути.



Суспільство



На Донеччині ухвалили рішення розпочати обов'язкову евакуацію примусовим чином сімей з дітьми з населених пунктів Комарської та Криворізької громад.



У Львові завершили будівництво першого із восьми соціальних будинків для поранених переселенців. Начальник Львівської ОВА повідомив, що люди зможуть залишатися у соціальному будинку до одного року.



Лише до Севастополя окупанти завезли на постійне проживання понад 340 тисяч росіян, і це за офіційними даними окупаційної адміністрації, повідомили у спротиві «Жовта Стрічка».



Проект evocation.info повідомив , що встановив російського військового злочинця, який розстріляв полонених військовослужбовців ЗСУ на фронті на Донеччині. Розслідувачі встановили, що це військовий підрозділ «Шторм» 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Яковлєв Олег Володимирович. Йому 33 роки. Раніше він уже фігурував у новинах, коли товариші по службі побили його за вживання наркотиків.



Бойові дії



Двоє людей загинули через атаку російських дронів на Київську область.



Окупована Горлівка знову потрапила під обстріл. Як і вчора під удар потрапили кілька районів міста. В угрупуванні «ДНР» заявили, що до вечора загальна кількість поранених досягла 12 людей. Одна жінка загинула.



За даними ОСУВ «Хортиця», українські позиції у Великій Новосілці окупанти атакували майже 80 разів. При цьому ЗСУ продовжують тримати оборону в умовах жорстких боїв. Тим часом росіяни опублікували у мережі відео підняття прапора РФ у центрі Великої Новосілки. Справжність відео не встановлено. Аналітики DeepState повідомляють, що армія РФ просунулась у селищі Велика Новосілка.



Вночі 24 січня безпілотники атакували 711-й авіаційний ремонтний завод у Борисоглібську Воронезької області РФ. Уламки БПЛА впали на територію заводу. Пошкоджено дах одного з цехів та котельню, постраждалих немає. 711-й авіаційний ремонтний завод ремонтує озброєння та військову техніку для ВПС РФ.



ЗСУ атакували НПЗ та ключовий завод у Росії. Внаслідок ударів виникли пожежі на «Рязанській нафтопереробній компанії» та на нафтоперекачувальній станції «Рязань» в однойменному місті. Крім того, вражено завод мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську.