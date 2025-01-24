Зеленський: Путін намагається маніпулювати Трампом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля Володимир Путін маніпулює лідерами Заходу. За даними української розвідки, РФ планує продовжувати агресію.



Глава держави 24 січня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо військового потенціалу РФ.



«Провів сьогодні Ставку. Декілька питань. Доповідь керівника служби зовнішньої розвідки щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну та маніпулювати лідерами світу. І, зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться», — сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.



Крім цього, Кремль у будь-який момент може перенести терор у будь-яку іншу країну, зазначив Зеленський.



«Зараз російські "шахеди" б'ють по домівках наших людей, по нашій інфраструктурі, але будь-якої миті росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну, куди їм накажуть. І зараз різні країни вже бачать на своїй території інциденти із дронами; також у світі вже побачили, наскільки війна змінюється через дрони. Потрібно свідомо та принципово позбавляти такі режими, як російський, таких терористичних можливостей», — сказав президент.

Глава Кремля Володимир Путін прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори щодо завершення війни в Україні. За словами російського президента, «Москва завжди відкрита до контактів», але він звинуватив Україну в неможливості таких переговорів із низки причин.



Раніше Дональд Трамп закликав Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.



Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.



Кремль вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік війни, пише американське видання The Wall Street Journal.