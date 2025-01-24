На Донеччині ще 12 підприємств отримали можливість бронювати своїх співробітників

У Донецькій області ще 12 підприємств набули статусу критичної інфраструктури.
На засіданні спеціальної комісії чиновники розглянули список претендентів на статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Статус критично важливих отримали 2 підприємства у сфері охорони здоров'я, 7 спортивних установ, 2 підприємства паливно-енергетичного комплексу та підприємство, яке надає громадянам Донеччини безплатні послуги, необхідні для забезпечення населення.
У пресслужбі Донецької ОВА не вказали назви підприємств та установ.
У грудні 2024 року підприємства області також набували такого статусу.