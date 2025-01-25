Атака Київської області: із пошкодженого будинку врятовано 5 людей

Дев'ятиповерховий житловий будинок частково зруйнований внаслідок російської атаки у місті Вишневе Київської області.

Як повідомив т.в.о голови Київської ОДА Миколай Калашник, зруйновано балкони 4-8 поверхів, вибито віконні рами. В одному з під'їздів зруйновано перекриття сходової клітки. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції.

Врятовано п'ятьох цивільних. З них двоє дітей.

Попередньо без постраждалих. Це новобудова, тому заселена частково.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків спалахнуло виробниче підприємство на площі 600 кв. м. Пожежу ліквідовано. Обійшлося без жертв та постраждалих.