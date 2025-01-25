Мешканці Донецької області очікують на компенсацію за знищене майно — ще близько 2 млрд грн

За 2024 рік жителі Донецької області подали понад 6,7 тисячі заяв на отримання державної допомоги для відновлення пошкодженого житла. З них спеціальна комісія схвалила 4935 заявок.



Загалом заявникам призначили виплату суми 383,8 млн грн. Більшість заявників вже отримали гроші на спеціальні рахунки. Залишаються невиплаченими 25,5 млн грн за 254 заявами.



Також жителі Донецької області протягом 2024 року подали понад 9,2 тисячі заяв про надання компенсації за знищене майно. Спеціальні комісії ухвалили 1295 позитивних рішень щодо надання компенсації на загальну суму 1,95 млрд грн.



«Станом на 21 січня сформовано 1581 сертифікат на загальну суму 2,4 млрд грн, з них профінансовано 386 сертифікатів на суму 600 млн грн. Залишається 1201 сертифікат на загальну суму 1,8 млрд грн, які не профінансовані. Робота у цьому напрямі триває», — повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.

Осінь минулого року у Краматорську понад тисячу місцевих мешканців звернулися за виплатою компенсації за пошкоджене чи зруйноване майно через державну систему єВідновлення. У цьому процесі були затримки.



На початку грудня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про компенсацію ВПО за знищене нерухоме майно.



Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №11161 про компенсації за зруйноване або вціліле майно на окупованих з 24 лютого 2022 року територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії.