Армія РФ била по Покровську, Торецьку та Сергіївці — наслідки

Наслідки обстрілу Донецької області 24 січня 2025 року

За п'ятницю, 24 січня, поліцейські на Донеччині зафіксували 2 449 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем були три населені пункти: міста Покровськ та Торецьк, селище Новоекономічне.

У Покровську ударом російського дрона поранено мирного жителя.



У Новоекономічному пошкоджено об'єкт інфраструктури.



Крім того, встановлено, що 23 січня у селі Сергіївка три авіабомби «ФАБ-250» призвели до руйнування багатоквартирного будинку, 13 приватних будинків, двох медичних установ, господарського приміщення та електромереж.