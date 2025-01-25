Армія РФ била по Покровську, Торецьку та Сергіївці — наслідки

За п'ятницю, 24 січня, поліцейські на Донеччині зафіксували 2 449 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Під вогнем були три населені пункти: міста Покровськ та Торецьк, селище Новоекономічне.
У Покровську ударом російського дрона поранено мирного жителя.
У Новоекономічному пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Крім того, встановлено, що 23 січня у селі Сергіївка три авіабомби «ФАБ-250» призвели до руйнування багатоквартирного будинку, 13 приватних будинків, двох медичних установ, господарського приміщення та електромереж.