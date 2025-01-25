Шахтарі на окупованій Луганщині з 2015 року вимагають від «ЛНР» виплатити борги із зарплати

Окупаційна адміністрація «ЛНР» заявила, що від шахтарів через 10 років надходять скарги про заборгованість із зарплат на підприємствах «Луганськвугілля» і «Донбасантрацит». Борги утворилися на українських державних підприємствах у 2014-2015 роки.



Угруповання «ЛНР» посилається на те, що ці підприємства не були зареєстровані на окупованій території Луганщини. А інформації про виплати заробітної плати в межах української юрисдикції «ЛНР» не має.



Окупаційна адміністрація заявила, що створені 2015 року підприємства «ДУП ЛНР “Центруголь”» і «ДУП ЛНР "Антрацит"» не є «правонаступниками» «Луганськвугілля» і «Донбасантрациту».



У серпні минулого року «ЛНР» заявила, що вже затвердила порядок надання субсидій для погашення заборгованості із зарплати шахтарям і податків за періоди з червня 2015 року до вересня 2022 року, а також із жовтня 2022 року до грудня 2024 року. На це виділили 1 мільярд 137 мільйонів рублів із бюджету «ЛНР». Однак тоді не уточнювалося, про які підприємства йдеться.



Державне підприємство «Донбасантрацит» було одним із найбільших вуглевидобувних об'єднань на сході України, яке спеціалізувалося на видобутку антрациту — високоякісного вугілля, використовуваного для опалення та в енергетичній промисловості. Воно містило кілька шахт і структурних підрозділів, розташованих у Луганській області, яка до 2014 року перебувала під контролем України.



Вугільні активи на Луганщині були поступово захоплені структурами «ЛНР». Тепер це «ДУП Антрацит».



Борги ж залишилися нерозв'язаною проблемою, оскільки підприємство не перебувало під контролем української влади, а «ЛНР» відмовилася брати на себе відповідальність після окупації території.



Аналогічна ситуація і на «Луганськвугіллі». Його активи були захоплені «ЛНР». Замість нього створили «ДУП Центруголь».