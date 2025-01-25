Зеленський пояснив, чому заборонив прямі переговори з Путіним два роки тому

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Ради національної безпеки та оборони, ухвалене у 2022 році щодо заборони на прямі переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним.



Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський сказав, що тоді він був змушений підписати відповідний указ, оскільки Кремль активно вибудовував переговорні канали, якими хотів тиснути на Україну.



«Рішення РНБО я підписав, тому що Путін почав дуже швидко будувати безліч різних каналів разом із сепаратистами та представниками інших держав щодо впливу на Україну», — сказав Зеленський.



Він зазначив, що з боку Москви було «багато переговорних процесів, багато тіньових політичних коридорів».



«Це було, коли їхні війська були тут, у Київському регіоні. І вони пробували тиснути по різних коридорах. Я це зупинив. Я просто зупинив сепаратизм у нашій країні тим, що заборонив будь-яким політичним діячам в Україні проводити переговори з російською стороною», — сказав президент під час пресбрифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду, яка приїхала сьогодні до Києва.



На запитання журналістів про те, хто має брати участь у переговорному процесі про мир, президент висловив сподівання на те, що це буде Україна, США, Європа і РФ. Він зазначив, що європейський голос важливий тому, що Україна прагне до Євросоюзу.



Раніше глава Кремля Володимир Путін прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори щодо завершення війни в Україні.



Він вважає, що керівництво України нібито нелегітимне. І переговорам із РФ нібито заважає заборона від 30 вересня 2022 року РНБО щодо ведення прямих переговорів Києва з Володимиром Путіним.



Раніше Дональд Трамп закликав російського президента Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.



Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.



Київ хоче заручитися гарантіями безпеки від Вашингтона перед тим, як вступати в прямий контакт з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський.



Кремль вважає загрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік війни, пише американське видання The Wall Street Journal.