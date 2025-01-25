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Україна готова відправити спеціалістів у Придністров'я та поділитися вугіллям — Зеленський

25 січня 2025, 16:52

Україна готова відправити спеціалістів у Придністров'я та поділитися вугіллям — Зеленський

Україна готова відправити спеціалістів у Придністров'я та поділитися вугіллям — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та президент Молдови Мая Санду після переговорів у Києві виступили зі спільною заявою, в якій, зокрема, засудили припинення постачання російського газу до Придністров'я та підтвердили здатність двох країн забезпечити енергозабезпечення регіону.

Україна може відправити спеціалістів для обслуговування Молдовської ДРЕС, яка знаходиться на лівому березі Дністра, заявив президент Зеленський.

«Ми готові надати вугілля, яке є в нас, і, до речі, Придністров'я про це знає... Якщо їм потрібно — ми відправимо команду наших людей, які на цій станції будуть все робити дуже швидко», — сказав Зеленський під час пресконференції.

Президент наголосив, що Україна може дати вугілля, необхідне для обслуговування цієї електростанції, якщо невизнана влада Придністров'я захоче бути з електроенергією.

При цьому Зеленський зазначив, що так зване Придністров'я використовує українське вугілля антрацит, вкрадений Росією на окупованих територіях.

Зеленський пояснив, що для забезпечення потреб населення Придністров'я потрібно 200-250 мГВ, тоді як Молдавська ДРЕС може виробляти 2 гВт.

«Ми дамо їм вугілля за низькою ціною або навіть безплатно, і можемо натомість отримати електроенергію. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови і ми отримуємо електрику для себе», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, проблеми в енергетичному секторі Молдови виникли через припинення постачання російського газу в Придністровський регіон.

З 1 січня постачання електроенергії з Молдавської ДРЕС повністю припинено, оскільки на підприємстві працюють лише два блоки з чотирьох. У зв'язку із припиненням подачі газу, станцію переведено на вугілля, та виробляє електроенергію тільки для побутових споживачів та підприємств життєзабезпечення Придністров'я.

Раніше правий берег Дністра купував на лівому березі до 80% електроенергії. Вона вироблялася із використанням російського газу, за який Тирасполь «Газпрому» не платив.

З 1 січня у Молдові набули чинності заходи щодо економії електроенергії. Згідно з планом, затвердженим наприкінці грудня Національною Комісією з надзвичайних ситуацій, громадські та комерційні будівлі з 1 січня скоротили внутрішнє освітлення як мінімум на 30% там, де це технічно можливо. Обов'язковим стало повне відключення світла у приміщеннях, які не залучені в робочому процесі.

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