У Рязані вночі було чути вибухи: під атаку дронів потрапив НПЗ

У Рязані пожежа. Фото: Айстра

У Рязані Російської Федерації вночі 26 січня було чути вибухи. У регіоні працювала система протиповітряної оборони. За словами місцевих жителів, було близько 15 вибухів. Ймовірно, під атаку БПЛА потрапив нафтопереробний завод. Про це передають російські телеграм-канали.



У мережі оприлюднено відео та фото пожежі у Рязані, імовірно, горить нафтопереробний завод — Рязанська нафтопереробна компанія. Це вже друга атака на завод за останні дві доби.



Місцеві жителі розповіли, що атака велася з боку села Дядькове та району Дашки.



Губернатор Рязанської області Павло Малков прокоментував атаку безпілотників, причому не уточнив, що горить саме НПЗ.



«Засоби ППО та РЕБ над територією Рязанської області знищені безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією потерпілих немає, оцінюються матеріальні збитки», — написав він.



Раніше ми писали, що вночі 24 січня після атаки БПЛА в Рязані почалася пожежа, ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі, а також поряд була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ.