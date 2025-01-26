Сили ППО збили над Україною 50 дронів — Повітряні сили

ППО збила 50 БПЛА. Фото: відкриті джерела

Окупаційна армія РФ у ніч проти 26 січня запустила по території України 72 безпілотників. Засобам протиповітряної оборони вдалося збити 50 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 26 січня 2025 року (з 19:00 25 січня) противник атакував 72 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 50 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.



У відомстві уточнили, що 9 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачено (без негативних наслідків). Один БпЛА — у повітрі, бойова робота триває.



Раніше ми писали, що ніч 26 січня Рязань потрапила під атаку безпілотників.