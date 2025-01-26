У Покровську загинула місцева мешканка: росіяни активно атакують прифронтове місто

Російська армія 25 січня кілька разів завдала ударів по Покровській громаді Донецької області. Унаслідок атак загинула жінка, також відомо про пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 09:00 ворог завдав удару по північно-західній частині Покровська, внаслідок якого пошкоджено 2 приватні домоволодіння. В одному з них загинула жінка 1964 року народження», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що о 06:00 стався обстріл, внаслідок якого пошкоджено багатоповерховий житловий будинок у мікрорайоні «Лазурний».



О 09:50 під обстріл потрапило село Гришине. Російські війська пошкодили 2 приватні домоволодіння.



Об 11:30 армія РФ завдала удару по мікрорайону «Південний», внаслідок якого пошкоджено житловий будинок і зруйновано лабораторію КП «Покровськводоканал» (тип озброєння встановлюється).



О 16:30 росіяни вдарили по місту, на одному з поверхів житлової багатоповерхівки мікрорайону «Лазурний» спалахнула пожежа.



Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області загинуло 2936 людей.