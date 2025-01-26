Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Покровську загинула місцева мешканка: росіяни активно атакують прифронтове місто

26 січня 2025, 10:23

У Покровську загинула місцева мешканка: росіяни активно атакують прифронтове місто

Російська армія 25 січня кілька разів завдала ударів по Покровській громаді Донецької області. Унаслідок атак загинула жінка, також відомо про пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«О 09:00 ворог завдав удару по північно-західній частині Покровська, внаслідок якого пошкоджено 2 приватні домоволодіння. В одному з них загинула жінка 1964 року народження», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що о 06:00 стався обстріл, внаслідок якого пошкоджено багатоповерховий житловий будинок у мікрорайоні «Лазурний».

О 09:50 під обстріл потрапило село Гришине. Російські війська пошкодили 2 приватні домоволодіння.

Об 11:30 армія РФ завдала удару по мікрорайону «Південний», внаслідок якого пошкоджено житловий будинок і зруйновано лабораторію КП «Покровськводоканал» (тип озброєння встановлюється).

О 16:30 росіяни вдарили по місту, на одному з поверхів житлової багатоповерхівки мікрорайону «Лазурний» спалахнула пожежа.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області загинуло 2936 людей.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ Покровська громада
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:10
Навчання в окупації: у школах захоплених міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти
23:00
Головне за день: Борги із зарплатні шахтарям на Луганщині. Компенсація за зруйноване житло
12:10
Шахтарі на окупованій Луганщині з 2015 року вимагають від «ЛНР» виплатити борги із зарплати
23:00
Головне за день: Примусова евакуація на Донеччині. У Москві вірять, що витримають ще рік війни
18:50
Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено
14:17
У Севастополь окупанти переселили понад 340 тисяч росіян — «Жовта Стрічка»
09:56
У центрі окупованого Луганська затопило підвали будинків: в ОВА розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Путін вважає, що мета «СВО» досягнута. Вибух у Бердянську
21:00
В окупованому Луганську — новий «міністр енергетики»
16:39
ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ
16:36
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА
14:12
Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
10:15
ЗСУ тримаються за останню шахту в Торецьку — Мучной
09:54
На окупованій Луганщині ввели нові російські тарифи: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями
16:56
Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації
16:30
«ДНР» заявила про обстріл Горлівки та поранених місцевих жителів
15:42
Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні
14:27
Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки
12:51
Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»
усі новини
14:00
РФ скинула на Україну понад 1200 авіабомб і запустила майже 800 ракет і БПЛА
13:10
Навчання в окупації: у школах захоплених міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти
12:46
ЗСУ вразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області
11:53
Чи буде загроза оточення?: у 110 бригаді розповіли про ситуацію у Великій Новосілці
11:04
Війська РФ за добу понад 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області
10:23
У Покровську загинула місцева мешканка: росіяни активно атакують прифронтове місто
10:02
Сили ППО збили над Україною 50 дронів — Повітряні сили
09:27
У Рязані вночі було чути вибухи: під атаку дронів потрапив НПЗ
08:45
Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російських ударів по Донеччині
23:00
Головне за день: Борги із зарплатні шахтарям на Луганщині. Компенсація за зруйноване житло
16:52
Україна готова відправити спеціалістів у Придністров'я та поділитися вугіллям — Зеленський
15:39
Зеленський розповів, що буде, якщо переговори про мир проведуть без України
14:53
Військова допомога від США триває — Зеленський про укази Трампа
14:17
Зеленський пояснив, чому заборонив прямі переговори з Путіним два роки тому
13:02
У США призупинено програму з прийому українських біженців
12:10
Шахтарі на окупованій Луганщині з 2015 року вимагають від «ЛНР» виплатити борги із зарплати
10:57
Армія РФ била по Покровську, Торецьку та Сергіївці — наслідки
10:23
Мешканці Донецької області очікують на компенсацію за знищене майно — ще близько 2 млрд грн
09:20
Суд залишив під вартою митрополита Свято-Успенської Святогірської лаври
08:26
Атака Київської області: із пошкодженого будинку врятовано 5 людей
усі новини
ВІДЕО
Бій українського спецназу із російськими штурмовиками. Фото: кадр із відео Спецназ ліквідував штурмовиків ЗС РФ, які намагалися прорватися на українські позиції у Донецькій області
24 січня, 16:47
Покровськ: У мережі з'явилося відео наслідки атаки на торговий центр «Бульвар» Покровськ: У мережі з'явилося відео наслідки атаки на торговий центр «Бульвар»
24 січня, 15:57
Поліцейські спілкуються з підозрюваним. Фото: Нацполіція У Києві чиновники КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті шкіл та укриттів
24 січня, 13:18
Українські розвідники знищили новітню російську РЛС «Гармонь» у Запорізькій області. Ілюстративне фото ГУР знищило російську РЛС «Гармонь» разом із окупантами
24 січня, 12:32
Завод військової мікроелектроніки у Брянській області Росії призупинив роботу після атаки безпілотників. Архівне фото Військовий завод у Брянській області РФ призупинив роботу після атаки дронів
24 січня, 11:20
Знищена штурмова група ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники знищили штурмову групу армії РФ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
24 січня, 11:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір