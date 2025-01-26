Війська РФ за добу понад 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 25 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено десятки будинків. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили чотири райони:



Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади поранено людину.



Покровський район. У Покровську 1 людина загинула, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і адмінбудівлю; у Гришиному пошкоджено 2 будинки. У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено 7 будинків.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і газогін.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що російська армія 25 січня кілька разів завдала ударів по Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак загинула жінка, також відомо про пошкодження у місті та громаді.