Чи буде загроза оточення?: у 110 бригаді розповіли про ситуацію у Великій Новосілці

Військові розповіли про ситуацію у Великій Новосілці. Фото: телеграм-канал 110 ОМБр

Загрози оточенню Сил оборони у районі Великої Новосілки немає. Наразі тривають бої за цей населений пункт. Про це повідомили у пресслужбі 110 ОМБр.



«Відразу зазначимо, що загрози оточення наших підрозділів немає. Наші захисники борються як леви з надзвичайною хоробрістю», — уточнили військові.



У відомстві зазначили, що з районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, вміло вийшли, проте бої продовжуються.



«Це не означає, що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Усі дії спрямовані на мінімізацію власних втрат та максимальної поразки противника», — йдеться у повідомленні.



Російська армія величезними силами піхоти намагалася блокувати опорні пункти ЗСУ. Застосування техніки звелося нанівець як з нашої, так і з боку противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення, знищувалося.



Військові зазначили, що росіяни не зможуть далі продовжувати наступ з селища. Причина — річка Мокри Яли.



«Виникла типова ситуація для москалів «головне зробити «флаговтик». Ціна та перспективи неважливі. Річка «Мокри Яли», яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування противника. Увійшовши до Великої Новосілки ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух припиняється снарядами та дронами», — резюмували у 110 ОМБр.



Раніше в Мережі з'явилася інформація, що російська армія намагається блокувати Велику Новосілку. Для цього росіяни використовують бронетехніку.



Пізніше стало відомо, що українські військові тримають оборону на околицях селища , завдаючи окупантам значних втрат.



Українські військові аналітики зазначають, що ситуація довкола селища Велика Новосілка Волноваського району Донецької області складна, російські окупанти фіксуються у центрі населеного пункту