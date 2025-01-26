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ЗСУ вразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області

26 січня 2025, 12:46

ЗСУ вразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області

Сили оборони атакували НПЗ у Рязанській області. Фото: телеграм-канал Астра Сили оборони атакували НПЗ у Рязанській області. Фото: телеграм-канал Астра

Українські військовослужбовці повторно вразили НПЗ у Рязанській області. Крім того, Сили оборони завдали удару по передовому пункту управління РФ у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки МО України повторно вразили об'єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії», — йдеться у повідомленні.

Після удару в районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу.

Рязанський нафтопереробний завод входить до четвірки найбільших НПЗ РФ. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне паливо та реактивне паливо ТС-1.

Також ракетні війська вразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Коренево Курської області РФ.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Раніше ми писали, що губернатор Рязанської області Павло Малков прокоментував атаку безпілотників, при цьому не уточнив, що горить саме НПЗ.

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