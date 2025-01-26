Навчання в окупації: у школах захоплених міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти

У школах тимчасово окупованих міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти. Йдеться про Донецьк, Луганськ і Бердянськ. Про це розповіли активісти руху «Жовта стрічка».



У захоплених містах дефіцит фахівців, росіяни залучають до освітнього процесу у загальноосвітніх школах бажаючих. Для цього потрібно пройти тримісячний курс підготовки (один місяць, щоб знати ази психології, два — вивчити профільний предмет).



«Тому виходить, що дітям фізику, математику, біологію та інші важливі предмети, які потребують спеціальних знань, можуть викладати абсолютно нетипові до відповідної науки люди», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Маріуполі створюють кадетські класи для мілітаризації дітей, окупанти продовжують роботу у напрямку мілітаризації та русифікації дітей на окупованих територіях України.