У Костянтинівці знову лунали вибухи: росіяни скинули КАБ

По Костянтинівці завдали авіаудари. Фото: телеграм-канал Типова Костянтинівка

Костянтинівка Донецької області у неділю, 26 січня, потрапила під обстріл. Над містом виднілися клуби чорного диму. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Костянтинівська міська адміністрація поки що не прокоментувала вибухи.



У Повітряних силах України повідомляли о 15:30, що у бік міста летів КАБ.





Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ 26 січня атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження.