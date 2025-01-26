У захопленому Рубіжному немає зв'язку, у місті функціонують телефони — Лисогор

У тимчасово захопленому Рубіжному Луганської області функціонують лише чотири телефони. Більшість населення є єдиним джерелом зв'язку у місті. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, російську окупанти відключили мобільну мережу.



«Можливість встановлення дротових телефонів удома — обмежена. Тому залишаються лише ці чотири оази цивілізації. Скориставшись ними, можна зателефонувати на екстрені номери та інші міські абоненти. І виключно вдень — до початку комендантської години», — наголосив Лисогор.



Начальник адміністрації додав, що дзвінки за межі Рубіжного та на мобільні номери — недоступні.



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