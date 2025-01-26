РФ вдарила по Покровську та Костянтинівці: є жертва та поранені

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У неділю, 26 січня, російські війська вкотре обстріляли Покровськ та Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці поранили чотирьох людей віком від 48 до 70 років», — зазначив він.



Крім того, у Костянтинівці пошкоджено численні багатоповерхівки та приватні будинки.





Раніше ми писали, що росіяни 26 січня атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження.