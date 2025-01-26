Головне за день: Росармія атакувала Покровськ та Костянтинівку. Українські сили вразили НПЗ у Рязанській області

Суспільство



6 січня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №3703-IX, що регламентує механізми реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні. Вже 8 січня закон набув чинності. Цей документ відкриває нові можливості для участі мешканців територіальних громад, організацій громадянського суспільства (ОГО) та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в управлінні місцевими справами.



У тимчасово захопленому Рубіжному Луганської області функціонують лише чотири телефони. Більшість населення є єдиним джерелом зв'язку у місті. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.



У школах тимчасово окупованих міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти. Йдеться про Донецьк, Луганськ і Бердянськ. Про це розповіли активісти руху "Жовта стрічка".



Бойові дії



Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія за тиждень скинула в Україну понад 1200 авіабомб і запустила 750 безпілотників.



РФ вдарила по Покровську та Костянтинівці: одна людина загинула, ще четверо постраждали. Крім того, у Костянтинівці пошкоджено численні багатоповерхівки та приватні будинки.



Українські військовослужбовці повторно вразили НПЗ у Рязанській області. Крім того, Сили оборони завдали удару по передовому пункту управління РФ у Курській області. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.