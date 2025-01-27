Війська РФ просунулися в Торецьку Донецької області — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Торецьку Донецької області

Російські окупанти просунулися у місті Торецьк, а також біля двох сіл на Донеччині. Про це в ніч проти понеділка, 27 січня, повідомив аналітичний проект DeepState.

«Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки», — йдеться у повідомленні.

Також у DeepState наполягають на попередній інформації про втрату Великої Новосілки, яку в неділю заперечували в ОСУВ «Хортиця». На підтвердження своїх слів вони навели кадри з візуальною фіксацією противника у центральній частині Великої Новосілки.