Через нічну атаку дронів у Дніпрі пошкоджено три багатоповерхівки

Три багатоповерхові будинки пошкоджено в Дніпрі внаслідок атаки російських дронів. Фото: ХДніпро/Telegram

Увечері 26 січня та в ніч проти 27 січня російські військові атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників.

Як повідомив сьогодні вранці у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, через атаку дронів у Дніпрі пошкоджено три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.

«У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечено також три приватні будинки та господарську споруду», — написав Лисак.

Він зазначив, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, 21 січня у Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російської ракетної атаки постраждав чоловік, є пошкодження.