ППО України збила 57 зі 104 «Шахедів», ще 39 БПЛА не досягли цілей

ППО України збила 57 зі 104 БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 27 січня 2025 року РФ атакувала територію України 104 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.







Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БПЛА «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.



Також 39 безпілотників-імітаторів було втрачено без негативних наслідків. Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області.



Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.