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ППО України збила 57 зі 104 «Шахедів», ще 39 БПЛА не досягли цілей

27 січня 2025, 09:31

ППО України збила 57 зі 104 «Шахедів», ще 39 БПЛА не досягли цілей

ППО України збила 57 зі 104 БПЛА. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 57 зі 104 БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 27 січня 2025 року РФ атакувала територію України 104 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БПЛА «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Також 39 безпілотників-імітаторів було втрачено без негативних наслідків. Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області.

Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

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