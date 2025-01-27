РФ вдарила по Донеччині: Філашкін розповів про жертв і постраждалих за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 26 січня, вбила одного цивільного в Покровську Донецької області. Крім того, ще четверо людей постраждали у Костянтинівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 26 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Покровську», - зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2937 осіб, отримали поранення — 6621 громадянську. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що ввечері 26 січня і в ніч проти 27 січня російські військові атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників.