Україна може припинити існування, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори — Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: Wikiwand

Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть розпочатися дуже небезпечні процеси для існування України. На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді, пише оглядач «Української правди» Роман Романюк у сьогоднішній статті.

Зазначається, що нещодавно у Раді пройшла одна закрита зустріч. Керівники парламенту та фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

«Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були ще різні доповіді. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось спитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною посмішкою каже: "Якщо до літа не будуть серйозні переговори, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для існування України"»», – згадує в розмові з УП один із учасників зустрічі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що виключити Україну з будь-якого переговорного процесу неможливо, оскільки Росія веде війну не лише проти України, а й проти всього світу.

«Росія веде війну проти України, світу, Європи. Однак основний фронт проходить на нашій землі. Виняток України з будь-якого формату переговорів робить такий майданчик марним. Зеленський на пресконференції із президентом Молдови Майєю Санду.