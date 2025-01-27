Російські війська за добу тричі атакували Покровську громаду: є пошкодження

Окупаційні війська РФ 26 січня атакували Покровськ та Покровську громаду Донецької області. Відомо про загибель жінки, крім того, пошкоджено транспортний засіб. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві зазначили, що близько 12:45 у Покровську відбулося влучення FPV-дрона в районі залізничного переїзду в транспортний засіб ВАЗ 21140. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено легкове авто, водій не постраждав.



Близько 13:30 стався обстріл центральної частини міста поблизу Свято-Михайлівського храму на відкритій місцевості. Внаслідок удару загинула 94-річна місцева мешканка.



Також близько 14:40 під обстрілом виявилося Родинське (в'їзд до міста поблизу залізничного переїзду). Інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування відсутня.



Раніше ми писали, що ввечері 26 січня і в ніч проти 27 січня російські військові атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників.