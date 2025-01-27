СБУ затримала росіянина, який коригував удари РФ у Донецькій області

СБУ затримала коригувальника ударів по Донецькій області з Москви. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині, ним виявився 56-річний громадянин РФ, який коригував удари росіян по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку. Про це повідомив речник СБУ.



За матеріалами справи, агент прибув в Україну з Москви за декілька днів до початку повномасштабної війни під виглядом відвідування доньки у селищі Райгородок Краматорського району. Після 24 лютого 2022 року він проживав у цьому селищі й намагався вести непомітний спосіб життя.

СБУ затримала коригувальника ударів по Донецькій області з Москви. Фото: СБУ

Влітку 2024 року агента «активувала» ФСБ і визначила завдання: провести розвідку позицій Сил оборони на східному фронті. Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відстежував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ.



«Отриману інформацію він узагальнював та періодично направляв російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ. Як встановило розслідування, згодом ФСБ обіцяла своєму поплічнику здійснити його "евакуацію" до Москви», - йдеться у повідомленні.



Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що російська армія минулої доби, 26 січня, вбила одного цивільного в Покровську Донецької області.