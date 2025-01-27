У Мирнограді пошкоджено авто, у Сіверську — будинки: в ОВА показали наслідки атак на Донеччину за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 26 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Мирнограді пошкоджено авто. У Покровську загинула людина. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Костянтинівці поранено 4 особи, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, гараж, авто та лінія електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 15 будинків.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ 26 січня атакували Покровськ та Покровську громаду Донецької області. Відомо про загибель жінки, крім того, пошкоджено транспортний засіб.