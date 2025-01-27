На Волині викрили канал переправлення до Польщі: 8000$ за місце в локомотиві

На Волині викрили залізничний канал переправлення порушників (ухилянтів), які платили 8000 доларів за квиток у локомотиві. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Ціна перевезення до Польщі для ухилянтів складає 8000$ Фото: ДПСУ.
У Державній прикордонній службі України розповіли, що двоє залізничників організували незаконне перевезення чоловіків до Польщі.
За перевезення до Польщі ухилянти платили 8000$ та ховалися у локомотиві Фото: ДПСУ
«Клієнтів» ховали у конструктивних особливостях локомотива. Зловмисників затримали на гарячому в пункті пропуску «Ягодин».
Нагадаємо, у Росії заочно заарештували журналіста німецької медіакомпанії Deutsche Welle Ніколаса Конноллі за звинуваченням у незаконному перетині кордону.
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