На Волині викрили канал переправлення до Польщі: 8000$ за місце в локомотиві

За переправлення до Польщі ухилянти платили 8000 $. Фото: ДПСУ

На Волині викрили залізничний канал переправлення порушників (ухилянтів), які платили 8000 доларів за квиток у локомотиві. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Ціна перевезення до Польщі для ухилянтів складає 8000$ Фото: ДПСУ.

У Державній прикордонній службі України розповіли, що двоє залізничників організували незаконне перевезення чоловіків до Польщі.

За перевезення до Польщі ухилянти платили 8000$ та ховалися у локомотиві Фото: ДПСУ

«Клієнтів» ховали у конструктивних особливостях локомотива. Зловмисників затримали на гарячому в пункті пропуску «Ягодин».

Нагадаємо, у Росії заочно заарештували журналіста німецької медіакомпанії Deutsche Welle Ніколаса Конноллі за звинуваченням у незаконному перетині кордону.