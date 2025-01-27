Наступ на Часів Яр: РФ підірвала труби каналу Сіверський Донець-Донбас

РФ підірвала труби каналу Сіверський Донець-Донбас Фото: скриншот

Російські війська збільшили тиск на підрозділи Сил оборони України у напрямку Часового Яру. Зокрема, стало відомо, що росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас у кількох місцях, щоб проїжджати до міста за допомогою бронетехніки. Про це повідомив представник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі національного телемарафону.



«Ворог здійснює артилерійські обстріли, минулої доби їх було 685, переважна більшість атак саме на Часовоярському напрямку. Активність на Чассовому Яру збільшилася. За останній тиждень противник значно посилив тиск на Сили оборони України, активніше почав застосовувати техніку, а саме бойові броньовані машини разом з десантом. У кількох місцях каналу Сіверський Донець-Донбас він підірвав труби каналу з метою створення проходів для застосування техніки та подальших штурмових дій. Можливо, навіть мотоциклів для логістики та наступальних дій», — заявив він.



За словами Запорожця, російські війська намагаються розширити лінію бойового зіткнення саме у напрямку Часового Яру.



Раніше ми писали, що російські війська не припиняють спроб захопити місто Часів Яр Донецької області.