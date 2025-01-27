Бійці ССО України ліквідували підполковника КНДР у Курській області

ССО ліквідували підполковника КНДР у Курській області. Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці ССО України ліквідували підполковник Збройних Сил КНДР у Курській області. Про це повідомив телеграм-канал RST.

Ліквідований підполковник ЗС КНДР. Фото: RST

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили сім атак російських загарбників.



Противник здійснив 435 артилерійських обстрілів, завдав 25 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБи.



Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки та 12 бойових броньованих машин.



До того ж ЗСУ знищили 16 артилерійських систем, 74 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.