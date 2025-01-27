Підрозділи «Ахмат» та «Русич» воюють у районі Часового Яру

На околицях Часового Яру було зафіксовано присутність російських спецпідрозділів «Ахмат» та формування «Русич». Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі національного телемарафону.



«На південно-східних околицях на напрямку Часового Яру справді такі підрозділи зафіксовані – і «Ахмат», і «Русич». У перехопленнях ми чуємо, що противник застосовує більш-менш військову термінологію», — зазначив він.



За його словами, це говорить про те, що противник навчений до штурмових дій і розуміється на застосуванні штурмових підрозділів.



Крім того, росіяни використовують артилерію та FPV-дрони. Протягом тижня на всій операційній зоні було зафіксовано використання 999 FPV-дронів.



«Тактика, яку вони виробляють незмінна — малі штурмові групи. За складом раніше було від 3 до 5, наразі кількісний склад збільшився на одну особу, за минулий тиждень застосування підрозділів — це 4 особи», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російські війська збільшили тиск на підрозділи Сил оборони України у напрямку Часового Яру. Зокрема, стало відомо, що росіяни підірвали труби каналу Сіверський Донець-Донбас у кількох місцях, щоб проїжджати до міста за допомогою бронетехніки.