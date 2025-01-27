Українські військові знищили п'ять російських гармат у Великій Новосілці

Українські військовослужбовці знищили п'ять російських гармат. Це сталося у Великій Новосілці, яку намагаються захопити окупанти. Про це повідомили у пресслужбі 110 Окремої механізованої бригади.



Через активні атаки росіян у населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі.



«Всі вони (російські окупанти -ред.) стояли на околицях Великої Новосілки і завдавали ударів по селищу. Через це у самому селищі вже не залишилося цілих будівель», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що завдяки роботі операторів українських дронів вдалося знищити 5 гармат російської армії.



«Росіяни безцільно били по Великій Новосілці, тому наші воїни вирішили позбавити їх цієї можливості. За підсумком у ворога «мінус» 5 гармат», — резюмували 110 ОМбр.



Раніше у 110 ОМБр розповіли, що загрози оточенню Сил оборони у районі Великої Новосілки немає. Наразі тривають бої за цей населений пункт.