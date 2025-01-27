ГУР спростувало фейкову цитату начальника із закритого засідання Ради

У Командуванні ГУР МО України зробили заяву щодо розповсюдження неправдивої інформації з нібито цитатою очільника розвідки.



«Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності. Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів», — йдеться у повідомленні.



У розвідці наголосили, що поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.



«Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність ― війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави», — додали в ГУР.

Раніше оглядач «Української правди» Роман Романюк зазначив, що якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть розпочатися дуже небезпечні процеси для існування України.